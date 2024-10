Ermittlungen wegen Brandstiftung Nach Brandserie am Barleber See: So sorgen Magdeburgs Camper und Polizei für mehr Sicherheit

Nachdem es im Sommer drei Mal auf dem Campingplatz am Barleber See in Magdeburg gebrannt hat, sorgen Polizei und Campingverein jetzt für mehr Sicherheit in der Winterpause.