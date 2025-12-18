Die Wasserretter der DLRG Zerbst erhalten eine nicht unerhebliche finanzielle Unterstützung vom Landkreis - Geld, das hilft, in Notfällen einsatzbereit zu sein.

Die ehrenamtlichen Wasserretter der Zerbster Ortsgruppe der DLRG sind stets auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld gab es jetzt Geld.

Zerbst/Köthen - Trotz klammer Haushaltskasse unterstützt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld auch in diesem Jahr den Katastrophenschutz mit gut 100.000 Euro. Davon profitiert die Zerbster Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die das Geld gut gebrauchen kann.

Einen Zuwendungsbescheid von immerhin rund 16.320 Euro überreichte Landrat Andy Grabner (CDU). Der Betrag wird zum einen in die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der ehrenamtlich tätigen Taucher, Rettungsschwimmer und Sanitäter fließen, wie Ortsgruppensprecher Nico Güth mit Blick auf Pflege und Wartung von Fahrzeugen und Technik sagt. Zugleich ist die Anschaffung eines sogenannten SG-20-Zeltes angedacht, das bislang im eigenen Bestand fehlt.

Landrat Andy Grabner (r.) mit Vertretern der bedachten Hilfs- und Rettungsorganisationen - darunter Lars Borngräber (6.v.r.), Vorsitzender der Zerbster Ortsgruppe der DLRG. Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Ein solches kann bei der Sanitätsabsicherung genutzt werden oder auch als wärmendes Aufenthaltszelt der Einsatzkräfte, da es über eine Zeltheizung verfügt, wie Nico Güth schildert. Bislang halfen sich die Wasserretter hier entweder mit einem zugigen Faltpavillon aus oder liehen sich ein Zelt von der DRLG-Ortsgruppe Bitterfeld, was zwar super klappte, aber eben mit einem gewissen Aufwand verbunden war.

Auch interessant:Ab in die Strömung: DLRG nutzt Elbe zur Taucherausbildung

Benötigt wird ein solches Zelt beispielsweise auf dem Zerbster Heimatfest, wo die DLRG-Mitglieder in ihrer Freizeit helfen, die medizinische Versorgung vor Ort abzusichern. In Notfällen auf dem Platz kann so rasch reagiert werden.