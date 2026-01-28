Magdeburg bekommt 128 Millionen Euro aus dem Bundes-Sondervermögen. Klingt viel – ist es aber nicht. Warum die Stadt trotzdem eine Prioritätenliste erstellen soll.

Die Behelfsbrücke an der Brenneckestraße ist nur eine Zwischenlösung. Der Neubau hier und an weiteren Magdeburger Ringbrücken wird rund 200 Millionen Euro verschlingen.

Magdeburg. - Die Stadt Magdeburg erhält rund 128 Millionen Euro über das Sondervermögen Infrastruktur des Bundes. Eine Summe, die nicht einmal reicht, um die Neubauten der maroden Ringbrücken zu finanzieren. Dennoch soll eine Prioritätenliste für die Mittel aufgestellt werden. Ein Widerspruch?