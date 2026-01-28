Bei Baumaßnahmen in Magdeburg wurde altes Kopfsteinpflaster ausgebaut. Anwohner kritisierten dies. Ein Antrag im Stadtrat soll nun den ursprünglichen Zustand wieder herstellen.

So wie hier soll der Weg in der Magdeburger Windmühlenstraße nicht aussehen. Das vorherige Pflaster soll laut einem Stadtratsantrag wieder her.

Magdeburg. - Seit Herbst 2025 laufen in der Windmühlenstraße in Magdeburg-Rothensee Baumaßnahmen. Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) verlegen dort im Gehwegbereich Leerrohre für ein neues Starkstromkabel, um den Stadtteil weiter mit Energie versorgen zu können.