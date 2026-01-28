Bei SWM-Bauarbeiten verschwunden Stadtrat Magdeburg: Historisches Kopfsteinpflaster soll zurückkehren
Bei Baumaßnahmen in Magdeburg wurde altes Kopfsteinpflaster ausgebaut. Anwohner kritisierten dies. Ein Antrag im Stadtrat soll nun den ursprünglichen Zustand wieder herstellen.
28.01.2026, 06:40
Magdeburg. - Seit Herbst 2025 laufen in der Windmühlenstraße in Magdeburg-Rothensee Baumaßnahmen. Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) verlegen dort im Gehwegbereich Leerrohre für ein neues Starkstromkabel, um den Stadtteil weiter mit Energie versorgen zu können.