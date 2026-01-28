Schüler der Magdeburger Salzmannschule nehmen am Medienklasse-Projekt der Volksstimme teil. Dabei erhielten sie jetzt Besuch von einem der Lokalreporter.

Die Klasse 9/2 der Magdeburger Salzmannschule nimmt am Medienklasse-Projekt teil und erhielt dabei Besuch von Volksstimme-Redakteur Stefan Harter (rechts).

Magdeburg. - Wie kommen die Texte eigentlich in die Zeitung? Welches war die schönste Geschichte? Und wie viel verdient man eigentlich als Reporter? Diese und andere Fragen konnten die Schüler der Klasse 9/2 der Magdeburger Salzmannschule jetzt direkt an der Quelle loswerden.

Denn Klassenlehrerin Astrid Sommer hatte Volksstimme-Reporter Stefan Harter eingeladen, um seine tägliche Arbeit als Journalist beim Magdeburger Lokalanzeiger vorzustellen. Denn die Schüler nehmen derzeit am Medienklasse-Projekt der Mediengruppe Magdeburg teil. Neben dem täglichen Lesen der Lokalzeitung kann dabei auch ein Redakteur zum Besuch vorbeikommen.

Wegen Schäden gesperrter Bolzplatz ärgert Magdeburger Schüler

Von der Kita-Eröffnung über den Polizeieinsatz bis zur Stadtratsdebatte reicht das Themenfeld eines Lokalreporters, berichtete er. Lust und Freude am Schreiben seien zudem gute Voraussetzungen für den Beruf. „Und immer mit offenen Augen durch die Stadt gehen“, empfahl er ihnen.

Die Jungen und Mädchen konnten auch gleich ein Thema benennen, das sie selbst ärgert und das die Zeitung unbedingt aufgreifen sollte. „Unser Bolzplatz ist schon ganz lange gesperrt“, erzählten sie dem Reporter. Schäden am Belag verhindern, dass sie dort spielen können.

Doch ändern tut sich nichts, beklagen sie. Lehrerin Astrid Sommer erinnert zudem daran, dass es an der Schule auch schon längere Zeit Sanierungsmaßnahmen hätte geben sollen. Genau solche Missstände werden durch die Lokalzeitung aufgegriffen, erklärte Stefan Harter. Im Idealfall ändert sich dann auch etwas.

Neues Projekt bringt praxisnahe Berufserfahrung neben dem Schulunterricht

Und die Schüler hatten gleich noch ein zweites Thema, das sie im Medienklasse-Projekt aufgreifen wollen. Beim „Praxis lernen“ besuchen sie einmal in der Woche ein Unternehmen, um vor Ort die dortige Arbeit hautnah kennenzulernen. „Das Projekt ist ganz neu bei uns“, sagt Astrid Sommer. „Und über Neuigkeiten schreibt ja die Zeitung“, ermutigte sie der Reporter, das Thema als eigenen Artikel umzusetzen.