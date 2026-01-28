Feuerdrama in Hessen „Endlich wieder ein Bett“ - nach Hausbrand an Silvester: Rentnerin aus den Harz kämpft sich zurück ins Leben

Nach dem verheerenden Silvesterbrand steht Pauline Röver (72) aus Hessen im Harzkreis vor den Trümmern ihres alten Lebens – doch die Region gibt ihr neue Hoffnung. Mit Spenden, Unterstützung und großem Zusammenhalt kämpft sie sich die Hessenerin Schritt für Schritt zurück in den Alltag.