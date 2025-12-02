Bauarbeiten enden demnächst Anna-Ebert-Brücke in Magdeburg noch vor Weihnachten für Autofahrer wieder frei
Nach fast zwei Jahren Sperrung ist es bald soweit: Noch vor Heiligabend soll die Anna-Ebert-Brücke wieder für Autos freigegeben werden. Doch die nächste Baustelle steht schon fest.
Aktualisiert: 03.12.2025, 14:01
Magdeburg. - Das Warten hat ein Ende: Nach einer langen Bauphase steht die Wiedereröffnung der Anna-Ebert-Brücke kurz bevor. Noch vor Weihnachten sollen hier wieder Autos fahren und die Werderaner erhalten ihre Verbindung in den Süden zurück.