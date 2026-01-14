Der Tabellenführer der Oberliga muss vorerst gleich auf drei Akteure verzichten. Zugleich begrüßen die Olvenstedter einen Rückkehrer und einen Neuzugang. Stellt Trainer Walter das System um?

Louis Brand (r.) wird dem BSV 93 eine Weile nicht zur Verfügung stehen.

Olvenstedt - Während andere die besten Wünsche für 2026 sammelten, sammelte Fabian Walter über den Jahreswechsel hinweg Hiobsbotschaften. Als er am Mittwoch am Telefon zum Bericht aus dem Lazarett des BSV 93 ansetzte, deutete bereits sein erstes Seufzen daraufhin, dass dies keine kurze Unterhaltung über Husten, Schnupfen, Heiserkeit werden würde. Und dann legte der Trainer des Handball-Oberligisten los.