Der 25-Jährige durfte bei seiner Trainer-Premiere mit den Olvenstedtern jubeln. Dabei will er keine Liesegang-Kopie anfertigen, das Spiel soll seine eigene Handschrift tragen.

Weniger Einsätze im Tor, Dauereinsatz an der Seitenlinie: Das ist die Zukunft von Fabian Walter beim BSV 93.

Magdeburg - Fabian Walter wurde mal für zu klein befunden, da war der junge Mann gerade zwölf Jahre, als er beim SC Magdeburg aussortiert wurde und er zum BSV 93 weiterzog. Fabian Walter ist heute 1,99 Meter groß, ein stattlicher Hüne sozusagen, der ob seiner Größe nicht nur die beste Übersicht über ein Spiel hat, sondern der sich deshalb auch durch eine gewisse Präsenz an der Seitenlinie hervorhebt. Man kann Fabian Walter also nicht übersehen. Und überhören kann man ihn übrigens auch nicht.