  BSW: Bündnis Sahra Wagenknecht gründet Kreisverband in Magdeburg

Verband nimmt Landtag ins Visier Neue Partei in Magdeburg am Start

Das Angebot von Parteien in Magdeburg wird bunter. Jetzt hat sich ein Kreisverband gegründet, den es so in Sachsen-Anhalt noch nicht gibt. Erstes Ziel ist die Landtagswahl 2026.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 13.08.2025, 15:45
Die BSW-Vorstandsmitglieder in Magdeburg (v. l.): Hugo Boeck, Schatzmeister, Marcel Hartung, Vorsitzender, Sara Georges, Vorsitzende, und Anja Uhle, stellvertretende Vorsitzende.
Die BSW-Vorstandsmitglieder in Magdeburg (v. l.): Hugo Boeck, Schatzmeister, Marcel Hartung, Vorsitzender, Sara Georges, Vorsitzende, und Anja Uhle, stellvertretende Vorsitzende. Foto: BSW Kreisverband

Magdeburg. - Die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht - kurz BSW - hat nun auch einen Kreisverband in Magdeburg. Er ist der erste in Sachsen-Anhalt. Wer an der Spitze steht - ein prominenter Ex-Linker ist beispielsweise dabei -und was sie planen.