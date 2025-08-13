Verband nimmt Landtag ins Visier Neue Partei in Magdeburg am Start
Das Angebot von Parteien in Magdeburg wird bunter. Jetzt hat sich ein Kreisverband gegründet, den es so in Sachsen-Anhalt noch nicht gibt. Erstes Ziel ist die Landtagswahl 2026.
Aktualisiert: 13.08.2025, 15:45
Magdeburg. - Die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht - kurz BSW - hat nun auch einen Kreisverband in Magdeburg. Er ist der erste in Sachsen-Anhalt. Wer an der Spitze steht - ein prominenter Ex-Linker ist beispielsweise dabei -und was sie planen.