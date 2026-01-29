Eskalation aus Behördenfrust Buttersäure-Anschlag auf Justizzentrum in Magdeburg: 42-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt
Nach einem Buttersäure-Anschlag auf das Justizzentrum in Magdeburg mit vier Verletzten muss ein 42-Jähriger ins Gefängnis. Dabei wurden dem Angeklagten noch weitere Straftaten zur Last gelegt.
Aktualisiert: 29.01.2026, 17:36
Magdeburg. - Im November 2024 musste das Magdeburger Justizzentrum zeitweise geräumt werden, auch in der Postbankfiliale im selben Gebäude herrschte Ausnahmezustand. Auslöser war ein Buttersäure-Anschlag. Mehr als ein Jahr später sitzt ein 42-Jähriger im Saal des Amtsgerichts. Dem Magdeburger Florian T. wirft die Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung vor – und mehr noch: Verhandelt werden außerdem Bedrohung, Nachstellung sowie Verstöße gegen das Kunsturhebergesetz.