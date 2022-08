Café mit armenischem Backwerk eröffnet in Stadtfeld

In Magdeburg-Stadtfeld hat das erste armenische Café der Stadt eröffnet. Süße und herzhafte Spezialitäten werden von einer gelernten Konditorin frisch gebacken.

In Magdeburg-Stadtfeld hat mit dem Café Yerevan das erste armenische Lokal der Stadt eröffnet.

Magdeburg - Wo die familiären Wurzeln der Betreiber des neuen „Café Yerevan“ liegen, verrät zwar schon eigentlich der Name des kleinen Lokals in der Stadtfelder Annastraße. Für jene, die nicht wissen, dass es sich um die armenische Hauptstadt handelt, gibt es aber Fotos an den Wänden und kleine Aufsteller aus dem Land.