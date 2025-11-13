Seit 30 Jahren aktiv Wie der Tiergartenverein Stendal Hunderttausende für neue Gehege eingeworben hat
Uwe Donner aus Stendal hat als Vorsitzender des Tiergartenvereins wichtige Vorhaben verwirklicht. Das 30-jährige Bestehen würdigt er mit Vorträgen über seine heimliche Liebe.
13.11.2025, 17:17
Stendal - Es hat schon etwas Tragisches: Ausgerechnet zum 30. Geburtstag des Tiergartens in Stendal kommen Freunde und Förderer nicht hinein – Vogelgrippe. Für Uwe Donner, den Vorsitzenden des Tiergartenvereins, kein Problem.