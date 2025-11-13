Uwe Donner aus Stendal hat als Vorsitzender des Tiergartenvereins wichtige Vorhaben verwirklicht. Das 30-jährige Bestehen würdigt er mit Vorträgen über seine heimliche Liebe.

Wie der Tiergartenverein Stendal Hunderttausende für neue Gehege eingeworben hat

Uwe Donner, Vorsitzender des Tiergartenvereins Stendal, vor dem am Donnerstag, 13. November, noch geschlossenen Eingang.

Stendal - Es hat schon etwas Tragisches: Ausgerechnet zum 30. Geburtstag des Tiergartens in Stendal kommen Freunde und Förderer nicht hinein – Vogelgrippe. Für Uwe Donner, den Vorsitzenden des Tiergartenvereins, kein Problem.