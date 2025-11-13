weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Seit 30 Jahren aktiv: Wie der Tiergartenverein Stendal Hunderttausende für neue Gehege eingeworben hat

Seit 30 Jahren aktiv Wie der Tiergartenverein Stendal Hunderttausende für neue Gehege eingeworben hat

Uwe Donner aus Stendal hat als Vorsitzender des Tiergartenvereins wichtige Vorhaben verwirklicht. Das 30-jährige Bestehen würdigt er mit Vorträgen über seine heimliche Liebe.

Von Andreas König 13.11.2025, 17:17
Uwe Donner, Vorsitzender des Tiergartenvereins Stendal, vor dem am Donnerstag, 13. November, noch geschlossenen Eingang.
Uwe Donner, Vorsitzender des Tiergartenvereins Stendal, vor dem am Donnerstag, 13. November, noch geschlossenen Eingang. Foto: Andreas König

Stendal - Es hat schon etwas Tragisches: Ausgerechnet zum 30. Geburtstag des Tiergartens in Stendal kommen Freunde und Förderer nicht hinein – Vogelgrippe. Für Uwe Donner, den Vorsitzenden des Tiergartenvereins, kein Problem.