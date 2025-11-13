Kostenfrei dort oder per Mitgliedschaft/Leihe lässt sich in Staßfurts Stadt- und Regionalbibliothek einiges entdecken. Clou sind die Roboter: Beebot, Dash, Photon.

Erkunden die Welt der Roboter: Christiane Jacobi (35), ihre Söhne Carl (4) und Fritz (8) – und Alin Rossi (31), Mitarbeiterin der Stadt- und Regionalbibliothek.

Staßfurt - Bücher, Hörspiele und Audiobooks, Zeitschriften, die Zeitung, Musik, Filme, analoge und digitale Spiele: Das Angebot der Stadt- und Regionalbibliothek G. E. Lessing Staßfurt hält Tausende Medien bereit. Einmal im Monat lädt man zum Roboter-Nachmittag, der „Robo-Dienstag“. Was jedoch können der bienenartig anmutende Beebot, der fernbedien- und programmierbare Dash, oder aber der interaktive Photon wirklich? Und lohnt es sich?