Corona und 2G in Magdeburg: Einkaufen mit Bändchen im Einzelhandel

Magdeburg - Eine Wahl haben Magdeburgs Einzelhändler nicht: Seit Montag, 6. Dezember 2021, gilt die 2G-Regel. Zutritt haben also nur noch Genesene und Geimpfte. Ausgenommen sind lediglich Geschäfte des täglichen Bedarfs wie beispielsweise Supermärkte, Apotheken, Drogerien oder Buchhandlungen. Wer zum Weihnachtsshopping unterwegs ist, muss seinen 2G-Nachweis und Personalausweis bereithalten. Denn es wird in den Geschäften kontrolliert. Das zeigte ein Besuch in den großen Einkaufszentren in der Innenstadt.