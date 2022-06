Corona: Weihnachtsmarktbesuch ist in Magdeburg nur noch geimpften und genesenen Personen gestattet

Magdeburg - Angesichts der besorgniserregenden Infektionslage stand die Durchführung eines Weihnachtsmarktes in der Landeshauptstadt ohnehin in der Kritik. Galt andernorts zumindest eine 3G- oder gar 2G-Regelung für einen Marktbesuch, orientierte sich Magdeburg insbesondere an der Abstandsregel. Wo Besucher sich näher als 1,5 Meter kommen, galt Maskenpflicht. Eine 3- bzw. 2G-Regelung galt lediglich in Innenräumen.