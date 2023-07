Magdeburg - Ein Banner wirbt an der Liebigstraße in der Einfahrt zum Hof der Volkshochschule Magdeburg für die Angebote: „Jetzt anmelden! Neues Programm. Neues Semester“, ist da zu lesen. Doch wer das persönlich vor Ort in der Leibnizstraße 23 erledigen möchte, hat dazu vorerst nur noch am Donnerstag, 13. Juli 2023, von 13 bis 16 Uhr die Gelegenheit. Danach ist die Einrichtung für mehrere Wochen dicht.

Grund: Bis zum 4. August ist nicht allein Urlaubszeit. Zudem wird die Verwaltung der Einrichtung renoviert. Wer sich zu den Kursen anmelden möchte, kann in dieser Zeit aber die alternativen Angebote nutzen: Erreichbar bleibt die Bildungsstätte telefonisch, online und per Fax.

Auch interessant:Ein weiterer Bildungsweg für Erwachsene ist das Abendgymnasium

Ralf Liebe ist Direktor der Volkshochschule Magdeburg und sagte der Volksstimme: „Seit unserem Einzug in das Gebäude im Jahr 2008 ist der Fußboden teilweise verschlissen und Malerarbeiten sind dringend erforderlich. Da dieses Büro der erste Anlauf- und Servicepunkt für alle Interessierten an unseren Angeboten ist, werden sowohl diese als auch die Angestellten der Volkshochschule von einem angenehmeren Ambiente in gutem Zustand profitieren.“

Halbjahr der Magdeburger Volkshochschule fürs neue Halbjahr steht

Bereits vor einigen Wochen wurde das neue Programm für das zweite Halbjahr veröffentlicht. Erhältlich ist es als „gedrucktes Heft in frischem Blau“, wie die Einrichtung für ihren Veranstaltungsplan wirbt: „Freuen Sie sich auf fast 400 Bildungsangebote vom Workshop für Solarmodule über Fitness Workout und Gebärdensprache bis zum fremdsprachigen Stadtrundgang!“, heißt es da weiter. Zu finden sind die teils ein- und teils mehrteiligen Veranstaltungen unter den Rubriken Gesellschaft, Kunst und Kultur, Gesundheitsbildung, Beruf und Karriere, Grundbildung und Rund um Magdeburg. „Es ist Auftrag der Volkshochschule, auf der Grundlage ihrer Satzung und des Erwachsenenbildungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ein inhaltlich breites, methodisch vielfältiges und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für Erwachsene zu erarbeiten“, heißt es im Leitbild der Einrichtung.

Auch interessant: Wie die Volkshochschule nach den Corona-Einschränkungen einen Neustart wagte.

Die ersten deutschen Volkshochschulen entstanden in Deutschland nach Ende des Ersten Weltkriegs. Der Gedanke war – schon damals – nach Schule und Ausbildung Bildungsangebote für breite Bevölkerungsschichten zu unterbreiten. In Magdeburg hatte es bereits ab 1863 den Arbeiter-Bildungs-Verein gegeben, der ein ähnliches Anliegen verfolgte. Beschlossen wurde die Gründung einer Volkshochschule in Magdeburg am 6. März 1919, die Eröffnung erfolgte am 28. April in der Aula der Luisenschule in der Leiterstraße 9 – jenem Gebäude, das ab dem Jahr 1987 für einige Jahre zum ersten eigenen Sitz der Einrichtung werden sollte.

Gegenwart und Zukunft der Volkshochschule

Im Januar 2008 erfolgte nun der Umzug an den heutigen Standort in der Leibnizstraße 23. Ob die Volkshochschule hier ihren Sitz behält - in der Diskussion ist ein gemeinsamer und noch nicht feststehender Standort mit der Stadtbibliothek. Allerdings ist dessen Finanzierung völlig ungewiss.

Die Volkshochschule ist Teil des Bildungssystems. Sie befindet sich in Trägerschaft der Landeshauptstadt Magdeburg.