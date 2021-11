Das ändert sich ab 29. November im Liniennetz der Magdeburger Verkehrsbetriebe

Magdeburg - Das Warten hat ein Ende. Sowohl die Dauerbaustelle in der Schönebecker Straße als auch jene in der Johannes-R.-Becher-Straße gehören in wenigen Tagen der Vergangenheit an. Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilen, werden beide Strecken am 29. November 2021 freigegeben beziehungsweise in Betrieb genommen. Dadurch ergeben sich auch eine Reihe von Änderungen im Liniennetzplan.

So wird Buckau künftig von gleich vier Linien angefahren. Neben der 2 sind das die 5, 8 sowie die neue Linie 13. „Noch nie war Buckau besser angeschlossen und die Möglichkeiten für unsere Fahrgäste vielfältiger, ihr Ziel zu erreichen. Das Umsteigen wird oftmals entfallen, da jede Linie eine Direktverbindung in andere Stadtteile herstellt“, sagt MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel.

Aber reichen denn die Bahnen für eine zusätzliche Linie? Ja, versichert Unternehmenssprecher Tim Stein. Dazu gehöre aber auch der Einsatz der alten Tatra-Bahnen, der weiterhin im Fahrplan entsprechend gekennzeichnet sei.

Das sind die Neuerungen des Liniennetzes :

▶ Linie 1

Die Linie 1 wird künftig zwischen Sudenburg und Kannenstieg verkehren. Der Stadtteil in Nord wird damit erstmals direkt an das Straßenbahnnetz angeschlossen. Zuletzt war eine Freigabe für Nikolaus avisiert worden, nachdem der Termin zuvor zweimalwegen Lieferschwierigkeiten verschoben werden musste.

„Es hat sich abgezeichnet, dass die Bauarbeiten, insbesondere der Fahrleitungsbau, noch im November abgeschlossen werden können“, erklärt Tim Stein. Da der 29. November bereits für die Schönebecker Straße als Freigabetermin geplant war, wurden diese zusammengelegt, auch um den Fahrplanwechsel einfacher zu halten. „Ich freue mich, dass wir die neue Kannenstieg-Strecke noch vor dem Nikolaus eröffnen können“, sagt Birgit Münster-Rendel und hebt die vier neuen, barrierefreien Haltestellen hervor.

▶ Linie 2

Die Bahnen der Linie 2 fahren mit dem Fahrplanwechsel wieder auf direktem Wege auf ihrer bekannten Strecke zwischen Alte Neustadt, Buckau und Westerhüsen.

▶ Linie 5

Die Linie 5 fährt künftig zwischen City Carré und Klinikum Olvenstedt über Hasselbachplatz, S-Bahnhof Buckau /Puppentheater und Wiener Straße weiter über Südring, Westring und Europaring.

▶ Linie 8

Die Linie 8 fährt nicht durchgängig, sondern nur zu den Schulzeiten, wenn der Bedarf größer ist. Die Strecke führt wieder zwischen Neustädter See und Westerhüsen über den Hasselbachplatz.

▶ Linien 9/10

Mit dem neuen Fahrplan werden die Linien 9 und 10 ihre Routen im Bereich der Innenstadt tauschen. Die Linie 9 fährt demnach künftig über die Otto-von-Guericke-Straße. Ziel sei ein direkter Anschluss von Reform an den Hauptbahnhof, was ein Wunsch vieler Fahrgäste gewesen sei, wie die MVB mitteilen. Die Linie 10 fährt dann entsprechend über den Südabschnitt des Breiten Weg. Über die Linie 1 hätten auch die Sudenburger weiterhin eine Direktverbindung zum Bahnhof.

▶ Linie 13

Die neue Straßenbahnlinie 13 wird eine Direktverbindung zwischen Buckau und Sudenburg herstellen. Sie soll montags bis freitags bis 20 Uhr im Einsatz sein. Auch hier sei vor allem eine Direktverbindung zum Buckauer Bahnhof ausschlaggebend gewesen, wie Tim Stein erklärt: „Dies war ein vielfacher Wunsch unserer Fahrgäste, nachdem die Linienführung der Buslinie 54 mit Eröffnung der Strecke durch die Warschauer Straße im vergangenen Jahr verkürzt wurde und diese Direktverbindung nicht mehr existiert.“

Die Linie 13 wird nicht dauerhaft betrieben, sondern mittelfristig durch andere Linien ersetzt werden, erläutert er weiter. Entsprechend dem Liniennetzplan 2020+ werden nach Fertigstellung aller Abschnitte der 2. Nord-Süd-Verbindung die Linien 3 und 5 zwischen Buckau und Sudenburg fahren.

▶ Linie 69

Die Buslinie 69 wird die vorerst wegfallende Strecke in Richtung Lerchenwuhne/Ikea bedienen. Später sollen dort aber auch wieder Straßenbahnen fahren. Die beiden Ersatzverkehrslinien 41 und 43 werden mit Freigabe der zwei Strecken eingestellt.

▶ Nachtverkehr

Die Nachtlinie N2 (Alter Markt – Westerhüsen) fährt derzeit als Straßenbahn. Ab 29. November wird sich der Linienweg verkürzen, wie Tim Stein mitteilt. Die Umleitung über Südring und Wiener Straße/Warschauer Straße entfällt dann. Die N2 fährt damit wie die Linie 2 direkt ab Hasselbachplatz über die Sternstraße in Richtung Westerhüsen.

Außerdem fährt die Linie N7 (Alter Markt – Kannenstieg) im Kannenstieg wieder über die Johannes-R.-Becher-Straße.

Die neuen Fahrpläne sind im Internet unter www.mvbnet.de sowie in allen gängigen Apps wie INSA und easy.GO zu finden.