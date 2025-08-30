weather wolkig
  4. Großbauprojekt mit Büros und Gewerbe: Das bedeutet das Intel-Aus für neue Elbwohnungen im Magdeburger Hafen

Großbauprojekt mit Büros und Gewerbe Das bedeutet das Intel-Aus für neue Elbwohnungen im Magdeburger Hafen

Fast 170 Wohnungen mit Elbblick, dazu Gewerbe, Büros, Praxen und Labore - das alles soll bei einem neuen Bauvorhaben in Magdeburg entstehen. So steht es um das Projekt im Hafen.

Von Stefan Harter 30.08.2025, 06:00
So soll der Heisenberg-Campus in Magdeburg einmal aussehen.
So soll der Heisenberg-Campus in Magdeburg einmal aussehen. Visualisierung: Hascher Jehle Architekten/Agromex

Magdeburg. - Bringt das Intel-Aus andere große Bauprojekte in Magdeburg ins Wanken? Schließlich sind mehrere Mega-Investitionen in Planung - manche sogar mit einem Volumen von einer Milliarde Euro - die auf die Ansiedlung des Chip-Herstellers gesetzt haben.