Ein bekanntes Gesicht verlässt die Bühne: Matthias Gehrmann zieht sich nach mehr als zwei Jahrzehnten aus der Gemeinwesenarbeit in Magdeburg zurück. Sein Engagement hat Neu-Olvenstedt geprägt – nun steht ein Wechsel bevor.

Von Karolin Aertel 23.09.2025, 06:20
Matthias Gehrmann hat mehr als 20 Jahre eine GWA in Magdeburg geleitet. Nun verabschiedet er sich aus der Gemeinwesenarbeit. Foto: Papritz

Magdeburg. - Zeitenwende im Westen Magdeburgs: Über 20 Jahre hat Matthias Gehrmann in der Entwicklung Neu-Olvenstedts mitgemischt. Jetzt verabschiedet er sich – sowohl aus seiner Nachbarschaft als auch aus seiner Rolle als GWA-Sprecher. Eine Ära geht zu Ende. Veränderungen stehen bevor.