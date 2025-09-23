Ein bekanntes Gesicht verlässt die Bühne: Matthias Gehrmann zieht sich nach mehr als zwei Jahrzehnten aus der Gemeinwesenarbeit in Magdeburg zurück. Sein Engagement hat Neu-Olvenstedt geprägt – nun steht ein Wechsel bevor.

Das Ende einer Ära in Magdeburg: Matthias Gehrmann verabschiedet sich nach über 20 Jahren

Matthias Gehrmann hat mehr als 20 Jahre eine GWA in Magdeburg geleitet. Nun verabschiedet er sich aus der Gemeinwesenarbeit.

Magdeburg. - Zeitenwende im Westen Magdeburgs: Über 20 Jahre hat Matthias Gehrmann in der Entwicklung Neu-Olvenstedts mitgemischt. Jetzt verabschiedet er sich – sowohl aus seiner Nachbarschaft als auch aus seiner Rolle als GWA-Sprecher. Eine Ära geht zu Ende. Veränderungen stehen bevor.