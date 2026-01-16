Magdeburg. - der Trubel der Feiertage ist vorbei, die „Frohes Neues“-Rufe auf den Bürofluren lassen langsam nach und der Alltag kehrt zurück. Mit ihm auch der Stress, den das tagtägliche Leben eben so mit sich bringt. Um dafür zu sorgen, dass dieser einen nicht im taufrischen Jahr direkt wieder übermannt, haben die Amerikaner einen passenden Feiertag erfunden: den Tag des Nichtstuns.

Wie schön es sein kann, einfach mal die Füße hochzulegen und den Tag auf dem Sofa zu verbringen, habe ich während meines Urlaubs zwischen den Feiertagen gemerkt. Aber die Pflicht ruft. Die Arbeit und sonstige Verpflichtungen einen Tag ruhen zu lassen, ist nicht immer umsetzbar - und auch nicht zielführend. Denn meistens ist es ja leider so, dass die Aufgaben sich nicht in Luft auflösen, sondern am nächsten Tag gleich doppelt so viel erledigt werden muss.

Stattdessen versuche ich, den Stress so gering wie möglich zu halten. So erledige ich Aufgaben eine nach der anderen, nehme mir zwischendurch Zeit zum Durchatmen und mache nach dem Feierabend etwas Schönes zum Ausgleich. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ein ausgedehnter Spaziergang, ein leckeres Abendessen oder ein Spieleabend mit Freunden kann Wunder bewirken. Mein persönlicher Favorit: an meinem aktuellen Häkelprojekt weiterzuarbeiten.

Liebe Grüße

Ihre Johanna Flint

Das bringt der Freitag

Gedenken: Ein Gedenkkonzert im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 erinnert an die Zerstörung der Stadt im Jahr 1945. Das Ensemble Megaphon gestaltet ein „Friedenswandelkonzert“, das sowohl der Bombennacht, als auch allen Opfern von Krieg und Gewalt gewidmet ist. Bereits um 20 Uhr ist das Publikum eingeladen, sich für den abschließenden Choral „Dona nobis pacem“ einzusingen.

Gemeinsam singen: Mit einem gemeinsamen Singen von Friedensliedern eröffnet Magdeburg die Aktionswoche „Eine Stadt für alle“. Von 18 bis 19 Uhr versammeln sich Menschen auf dem Alten Markt, um ein öffentliches Zeichen für Demokratie, Toleranz und ein weltoffenes Miteinander zu setzen. Unterstützt von Magdeburger Chören, Musikern und den Dombläsern entsteht ein musikalischer Auftakt, der zur Teilnahme und zum Mitsingen einlädt.

Science Cinema: Die Otto-von-Guericke-Universität veranstaltet in Hörsaal 6 in Gebäude 44 von 15.30 bis 20.30 Uhr ein Science Cinema zu antisemitischen Stereotypen in populären Medien. Im Mittelpunkt steht der Film „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2“, anhand dessen die Wirkung und Tradierung problematischer Bildmuster untersucht werden.

Konzert: Die jüngste Countryband Magdeburgs tritt um 19 Uhr im Flowerpower auf und präsentiert ein Programm, das sich stilistisch eng an den Wurzeln des amerikanischen Country anlehnt. Im Zentrum steht Sänger und Gitarrist Clifford Brown, der gemeinsam mit vier weiteren Musikern die Tradition seines Vaters, des Country-Performers Les Brown, aufgreift und weiterführt.