Magdeburg. - Mit einer aktuellen Debatte startet der Magdeburger Stadtrat heute Nachmittag in seine Doppel-Sitzung im Februar. Diese wurde von der Fraktion Die Linke aufs Tableau gehoben und dreht sich um die abgedrehten Gashähnen in mehreren Wohnungen im Norden der Stadt.

„Mieterinnen und Mieter nicht im Kalten sitzen lassen! Konzernversagen im Sinne der Menschen auflösen!“ lautet der Titel der Debatte. Den Linken gehe es darum, transparent darzulegen, „wie wir als Stadt mit solchen Missständen aktuell und perspektivisch umgehen wollen“. Ziel müsse es sein, „hier und jetzt dringend Abhilfe für die unschuldig in Not geratenen Menschen – darunter Kinder, Ältere und Pflegebedürftige – zu schaffen“.

Kalte Heizungen in Magdeburg

Die Liste abgedrehter Wasserleitungen und gesperrter Gasversorgung habe sich den Linken zufolge in den vergangenen Jahren gefüllt. Nicht nur in Rothensee, sondern auch in mehreren Straßen in Sudenburg. Die Stadt trage eine soziale Verantwortung für ihre Einwohner. In der aktuellen Debatte sollen Lösungsvorschläge auf den Tisch kommen, wie künftig agiert werden kann.

Verpackungssteuer in Magdeburg?

In der Sitzung, die am Donnerstag, 13. Februar, um 14 Uhr im Ratssaal des Alten Rathauses beginnt, stehen weitere wichtige Themen auf der Tagesordnung. Vor allem einige Anträge könnten für Diskussionsstoff sorgen. Unter anderem bringt die Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt die Idee einer Verpackungssteuer ein. Zudem gibt es zwei interfraktionelle Anträge. Im ersten geht es darum, Menschen mit Migrationshintergrund in Magdeburg zu schützen und zu unterstützen. Im zweiten wird die Sicherstellung des Trainingsbetriebs beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg gefordert.

Interessierte Bürger sind willkommen. Während der Einwohnerfragestunde, die um 17 Uhr beginnt, können sie ihre Anliegen an die Stadträte und die Verwaltung vortragen.

Haushalt 2025: Beschluss steht bevor

In der Sitzung am Montag, 17. Februar, dreht sich alles um den Haushalt für das laufende Jahr. Dieser wurde in den zurückliegenden Jahren immer schon im Dezember beschlossen. Für 2025 hat die Aufstellung des Etats mehr Zeit in Anspruch genommen. Auch weil aufgrund der desolaten finanziellen Situation Einsparpotenziale gefunden werden mussten, damit das Papier genehmigungsfähig ist. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr.