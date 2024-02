Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Auf einer Comedybühne stand Monif das erste Mal erst vor knapp einem Jahr. Nun ist er bereits Veranstalter von drei Comedy-Formaten, das neueste läuft seit Oktober in Magdeburg. Was das Publikum bei „Magdeburg Lacht!“ erwarten kann und was Monif als Host am wichtigsten ist, darüber hat er mit der Volksstimme gesprochen.