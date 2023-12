Nach mehr als zwei Jahren Leerstand ist für die ehemalige McDonald's-Filiale im Hauptbahnhof Magdeburg ein Nachmieter gefunden. Was dort einziehen soll.

Blick auf die ehemalige McDonald's-Filiale im Hauptbahnhof in Magdeburg. Für die Fläche hat die Bahn jetzt einen Nachmieter gefunden.

Magdeburg - Im neuen Jahr wird es im Magdeburger Hauptbahnhof einige Neuerungen geben. Darunter ist auch, dass die Bahn jetzt einen Nachmieter für die ehemalige McDonald's-Filiale gefunden hat. Wer dort einziehen wird und was es in 2024 sonst noch für Neuerungen im und am Hauptbahnhof geben wird.