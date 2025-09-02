Den Schönebecker Marktplatz mit Leben zu füllen, das war die Idee von Jana Flizikowski. Die Veranstaltungen sind dabei nur sekundär das Problem. Die Betroffenen melden sich zu Wort und erklären ihre Sichtweise.

Streit zwischen Nachbarn auf dem Schönebecker Marktplatz geht in die zweite Runde

Anfang Juni wurde das Marktcafé Opfer einer Vandalismusattacke. Dies war verläufige Höhepunkt einer längeren Auseinandersetzung, dessen Zeugen die anderen Mieter wurden.

Schönebeck. - Das Marktcafé auf dem Schönebecker Marktplatz ist nicht nur ein Treffpunkt, es ist auch der Schauplatz von Streitigkeiten. Mehr als drei Monate ist es her, da war das Café am Markt Opfer einer Vandalismus Attacke.