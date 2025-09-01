Details zum A14-Autohof im Kreis Stendal Was ein Investor an der A14 bei Osterburg auf dem neuen Autohof plant (mit Karte)

„Nicht, dass das Industriegebiet am Ende lauter ist als die Autobahn“: Ein Entwurf regelt, wer auf dem Autohof an der A14 bei Osterburg bauen darf - und sorgt für Diskussionen um den Schutz der Anwohner.