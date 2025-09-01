Details zum A14-Autohof im Kreis Stendal Was ein Investor an der A14 bei Osterburg auf dem neuen Autohof plant (mit Karte)
„Nicht, dass das Industriegebiet am Ende lauter ist als die Autobahn“: Ein Entwurf regelt, wer auf dem Autohof an der A14 bei Osterburg bauen darf - und sorgt für Diskussionen um den Schutz der Anwohner.
Aktualisiert: 02.09.2025, 16:24
Osterburg. - In wenigen Tagen, am 9. September, sollen die Stadträte von Osterburg den Weg für ein neues Industriegebiet ebnen. Es soll zwischen dem Ortseingang der Biesestadt und der A14-Abfahrt bei Storbeck entstehen.