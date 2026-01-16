Am Pechauer Deich sollte längst gegraben werden – doch ein unerwarteter Faktor hat den Zeitplan komplett verschoben.

Deichbau in Magdeburg verzögert sich weiter – Eidechsen stoppen archäologische Arbeiten

Das Pechauer Siel: Hier soll der Deich künftig erneuert werden – doch der Baustart verzögert sich weiter.

Magdeburg. - Der Umflutdeich bei Pechau bleibt ein Sorgenkind des Hochwasserschutzes. Eigentlich sollten bereits im vergangenen Jahr die archäologischen Voruntersuchungen starten – ein notwendiger Schritt, bevor der marode Deich zwischen Pechauer Siel und Haberlandbrücke erneuert werden kann. Doch passiert ist bislang kaum etwas. Der Grund liegt nicht im Bauplan, sondern in der Natur.