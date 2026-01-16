weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Hochwasserschutz bei Pechau: Deichbau in Magdeburg verzögert sich weiter – Eidechsen stoppen archäologische Arbeiten

Am Pechauer Deich sollte längst gegraben werden – doch ein unerwarteter Faktor hat den Zeitplan komplett verschoben.

Von Romy Bergmann 16.01.2026, 17:30
Das Pechauer Siel: Hier soll der Deich künftig erneuert werden – doch der Baustart verzögert sich weiter.
Das Pechauer Siel: Hier soll der Deich künftig erneuert werden – doch der Baustart verzögert sich weiter. Archivfoto: Konstantin Kraft

Magdeburg. - Der Umflutdeich bei Pechau bleibt ein Sorgenkind des Hochwasserschutzes. Eigentlich sollten bereits im vergangenen Jahr die archäologischen Voruntersuchungen starten – ein notwendiger Schritt, bevor der marode Deich zwischen Pechauer Siel und Haberlandbrücke erneuert werden kann. Doch passiert ist bislang kaum etwas. Der Grund liegt nicht im Bauplan, sondern in der Natur.