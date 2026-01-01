weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Starke Sonderausstellung in Magdeburger Museum: Der Dom und seine Bauakte

EIL:
Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt
Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt

Starke Sonderausstellung in Magdeburger Museum Der Dom und seine Bauakte

Das Kulturhistorische Museum Magdeburg widmet sich mit der Sonderausstellung „Erbauung (an) der Vergangenheit“ dem Beginn der großen Magdeburger Domreparatur vor 200 Jahren und ordnet sie ein.

Von Dr. Karin Kanter, Kuratorin der Graphischen Sammlung im Kulturhistorischen Museum 01.01.2026, 10:00
Der Dom zu Magdeburg. Hier wird exemplarisch die Nordansicht des Doms gezeigt, die in der zweiten Lieferung enthalten war.
Der Dom zu Magdeburg. Hier wird exemplarisch die Nordansicht des Doms gezeigt, die in der zweiten Lieferung enthalten war. Foto: Charlen Christoph

Magdeburg - Das Kulturhistorische Museum präsentiert anlässlich des 200. Jubiläums der großen Domreparatur die Sonderausstellung „Erbauung (an) der Vergangenheit. Der Magdeburger Dom und die Wiederentdeckung des Mittelalters in Preußen“, die noch bis zum 17. Mai 2026 zu sehen ist. Die Volksstimme gibt Einblicke zu ausgewählten Objekten der Sonderausstellung. Heute: Die bildliche Dokumentation der Baugeschichte