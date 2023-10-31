Der Neujahrsempfang der Stadt, Partys, Kunst und Natur - dies sind Themen am Mittwoch, 7.1.2026, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit für Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 7. Januar 2026, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Neujahrsempfang der Landeshauptstadt Magdeburg im Opernhaus

Zum 34. Mal lädt die Landeshauptstadt Magdeburg zum öffentlichen Neujahrsempfang ein. Die Veranstaltung zum Jahresauftakt ist am 7. Januar 2026 um 17 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Generalintendantin des Theaters, Bettina Pesch, wird Oberbürgermeisterin Simone Borris im Interview über städtische Themen des neuen Jahres sprechen und auf die vergangenen zwölf Monate zurückblicken. Über die Arbeit des Stadtrates der Landeshauptstadt informiert dessen Vorsitzender Wigbert Schwenke. Beim Neujahrsempfang mit dabei ist auch Schwimmweltmeister und Olympiasieger Lukas Märtens, der seit diesem Jahr „Ehrenbotschafter der Landeshauptstadt Magdeburg“ ist.

Die Veranstaltung wird musikalisch und kulturell umrahmt. Die Solisten Marko Pantelić und Johannes Stermann singen jeweils ein Stück aus der Oper „Der Barbier von Sevilla“. Sie werden begleitet vom Pianisten Jovan Mitic-Varutti. Zum Programm gehört auch Musik des in diesem Jahr gegründeten Magdeburger Popchors.

Beim anschließenden Empfang im Foyer des Opernhauses besteht für die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit mit den Vertretern der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen, u. a. mit Oberbürgermeisterin Simone Borris, Stadträtinnen und Stadträtem Beigeordneten und Fachbereichs- und Amtsleitungen sowie Vertretenden der städtischen Gesellschaften.

Kunst von Kirsten Mengewein in Praxis von Heidekatrin Wittler

Zwischen Erinnerung und Gegenwart zeigt die Magdeburger Fotografin und Grafikerin Kirsten Mengewein eine Ausstellung, in der Märchenmotive in neuer Form erscheinen. Die Hausärztliche Praxis von Heidekatrin Wittler präsentiert Arbeiten aus den vergangenen Jahren sowie aktuelle Werke, die mit Polaroid transparency entstehen.

Mengewein reduziert vertraute Erzählungen auf ein zentrales Motiv und versieht dieses mit Blattmetall, wodurch Bildkompositionen entstehen, die zwischen vertrauten Vorstellungen und Neuinterpretation pendeln. Sie beschreibt ihren Ansatz als Zusammenspiel von Sammeln, Gestalten und dem Sichtbarmachen des Vergänglichen. Serien wie Incredible India, Lost in the City, Underwater Love oder Das flirrende Gespinst prägten ihren Weg ebenso wie die experimentelle Technik der Polaroid-Emulsionslifts, die sie seit 2023 weiterentwickelt. Die analoge Arbeit eröffnet Zufälle als gestalterisches Element, das Überlagerungen und eine zusätzliche Ebene erzeugt.

Die Ausstellung läuft bis zum 2. Februar 2026. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag auch von 15 bis 18 Uhr und Donnerstag auch von 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Partys in Magdeburg

Auch in der Woche darf getanzt werden.

Ab 19 Uhr hat das Stübchen der Festung Mark Luises Garten im Hohepfortewall zu Gast.

DJ Bugs legt auf ab 20 Uhr bei "Wünsch die was" im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 auf, was die Gäste vorschlagen.

Kurzführung im Kunstmuseum Magdeburg

Für den kleinen Kunsthunger zwischendurch bietet das Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 regelmäßig am Mittwoch halbstündige Führungen um 12.30 Uhr an.

Im Rahmen der Kunstpause werden einzelne Werke aus der Dauerausstellung oder aus einer Sonderausstellung dann von Kunstexperten erläutert.

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war.

Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden. Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft war bereits "Da sind wir aber immer noch" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Gegebenenfalls gibt es an der Abendkasse noch Resttickets.