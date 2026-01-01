Programmvorschau „Volkslichtspiele“ Von Filmen made im Harz bis Fußball-WM: Was Kino-Besucher 2026 in Wernigerode erwartet

Der Harz auf Großleinwand: Nachdem „Die Schule der magischen Tiere“ 2025 die Kinokasse klingeln ließ, läuft nun „Woodwalkers“ – gedreht in Ilsenburg – an. Und das ist nur der Anfang: 2026 bringt Blockbuster, Kultur und sogar Fußball ins Wernigeröder Kino.