Der nächste Stadtteil: Wo in Magdeburg die Lichterwelt Einzug halten wird

Magdeburg - Ob leuchtende Bratwurst mit Bank, leuchtender Otter oder Schriftzug mit Kaktus - die Ideen, wie sich Stadtteile in Magdeburg mit einem LED-Element im Stile der bekannten Lichterwelt in der City präsentieren, sind kreativ. Im Westen der Landeshauptstadt soll möglichst in diesem Jahr noch eine neue Lichterwelt entstehen.