EIL:
Strahlemann aus Sachsen-Anhalt knipst zur Weihnacht das Licht wieder gratis an Mit Video: Deutschlands ungewöhnlichstes Lichterhaus leuchtet wieder in Magdeburg
So ein Haus dürfte es in ganz Deutschland kein zweites Mal geben. In Magdeburg illuminiert und choreografiert ein Elbestädter sein Wohnhaus mit einer Licht-Musik-Installation - kostenlos für jedermann. Tausende kommen. Und einen guten Zweck gibt es auch noch.
Aktualisiert: 01.12.2025, 11:18
Magdeburg - Wer noch einen Ort für einen Winterspaziergang mit einem echten Wow-Effekt am Ziel sucht, der ist in Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost richtig. Hier frönt eine wahre Magdeburger Lichtgestalt seinem Hobby - und erfreut damit Tausende Zaungäste. Wo es steht, was man erleben kann und was bei der Anreise zu beachten ist.