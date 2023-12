Seit fast 25 Jahren hilft das Brustzentrum am Magdeburger Krankenhaus St. Marienstift Frauen nach der Krebsdiagnose. Die Leiterin und der neue Chefarzt sprechen über ihre Arbeit.

Magdeburg - Seit fast 25 Jahren leitet Oberärztin Kristina Freese das Brustzentrum am Magdeburger Krankenhaus St. Marienstift und hat in dieser Zeit Hunderten Frauen durch die schwere Zeit nach der niederschmetternden Diagnose Brustkrebs geholfen. Viele von ihnen sind auch Jahre später dort in der Nachsorge. Entsprechend groß ist die Verbindung zwischen Patientinnen und Ärztin.