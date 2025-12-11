Ein Plattenbau in der Magdeburger Straße in Schönebeck ist kürzlich versteigert worden. Bei der Auktion wurde das Gebäude aus DDR-Zeiten für weit mehr versteigert, als im Mindestgebot aufgerufen.

Dieser Plattenbau in der Magdeburger Straße in Schönebeck wurde bei einer Auktion versteigert.

Schönebeck. - Ende November sowie Anfang Dezember fanden die Winter-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) in Dresden und Leipzig statt. Insgesamt standen hierbei 99 Objekte zur Auktion. 78 Immobilien im Gegenwert von rund 6,3 Millionen Euro wurden inklusive Nachverkäufe erfolgreich versteigert – darunter auch eine Immobilie aus Schönebeck, die für weit mehr Geld als im Mindestgebot aufgerufen unter den Hammer kam.