weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Auktion: Mindestgebot weit überstiegen: DDR-Plattenbau in Schönebeck versteigert

Eil
Karls Erdbeerhof kommt nach Wernigerode: Alle Details zum Mega-Projekt im Harz
Karls Erdbeerhof kommt nach Wernigerode: Alle Details zum Mega-Projekt im Harz

Auktion Mindestgebot weit überstiegen: DDR-Plattenbau in Schönebeck versteigert

Ein Plattenbau in der Magdeburger Straße in Schönebeck ist kürzlich versteigert worden. Bei der Auktion wurde das Gebäude aus DDR-Zeiten für weit mehr versteigert, als im Mindestgebot aufgerufen.

Von Paul Schulz 11.12.2025, 16:45
Dieser Plattenbau in der Magdeburger Straße in Schönebeck wurde bei einer Auktion versteigert.
Dieser Plattenbau in der Magdeburger Straße in Schönebeck wurde bei einer Auktion versteigert. Foto: Paul Schulz

Schönebeck. - Ende November sowie Anfang Dezember fanden die Winter-Auktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) in Dresden und Leipzig statt. Insgesamt standen hierbei 99 Objekte zur Auktion. 78 Immobilien im Gegenwert von rund 6,3 Millionen Euro wurden inklusive Nachverkäufe erfolgreich versteigert – darunter auch eine Immobilie aus Schönebeck, die für weit mehr Geld als im Mindestgebot aufgerufen unter den Hammer kam.