Mit Chor, Lichtern und festlich geschmückten Ständen startet der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in seine viertägige Saison.

Festlich geschmückte Stände und ein Hauch von Glühwein und gebrannten Mandeln liegt in der Luft – es ist wieder so weit: Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz ist eröffnet. Dutzende Menschen versammelten sich, um mit Bürgermeister Olaf Meinung und dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Jost Fischer, die viertägige Veranstaltung feierlich zu eröffnen.

Der Schülerchor der Ganztags-Gemeinschaftsschule Comenius sang, während Besucher Wunderkerzen entzündeten. Zum Abschluss gab es für die jüngsten Besucher noch Geschenktüten mit Produkten aus dem örtlichen Handel, darunter unter anderem Kartenspiele.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Donnerstag von 11 bis 20 Uhr, am Freitag von 11 bis 22 Uhr, am Sonnabend ebenfalls von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.