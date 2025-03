Magdeburg - Zum 33. Mal wählte die Volksstimme gemeinsam mit ihren Lesern die Magdeburger des Jahres 2024. Nachfolgend die Laudatio auf Annette Böhlmann und den Verein „Tischlein deck Mich“, gehalten auf der Gala für die Kandidaten im Alten Theater.

Annette Böhlmann und ihr Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, der Verschwendung von Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs den Kampf anzusagen. Sie retten, was zu schade für die Tonne ist. Eine wichtige Aufgabe, wenn man sich vor Augen führt, wie viel in Deutschland pro Jahr weggeworfen wird, was eigentlich noch gut ist. Etwa 800.000 Tonnen Lebensmittelabfälle entstehen in Deutschland pro Jahr im Handel. Dabei ist längst nicht alles, was beim Discounter in der Tonne landet, auch tatsächlich ungenießbar: Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist näher gerückt, neue Chargen sollen Platz im Regal finden und Ähnliches.

Vor allem das Mindesthaltbarkeitsdatum sorgt bei vielen noch immer für Verwirrung. Nur, weil es nah herangerückt oder gar kurz überschritten ist, heißt es noch lange nicht, dass das Produkt nicht mehr genießbar ist. Und so landen Dinge im Müll, die dort noch nicht hingehören.

Bevor dies geschieht, rettet der noch recht junge Verein solche im Handel aussortierten Dinge vor der Vernichtung und somit der Verschwendung und verteilt sie an Menschen, die ebenso nachhaltig denken beziehungsweise nicht so viel Geld haben, dass sie sich immer das leisten können, was für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung nötig ist.

Gegründet haben den Verein im Sommer 2022 Annette Böhlmann und ihr Sohn Ronny sowie Sylvia Müller. Die beiden Frauen teilten sich die Vereinsführung, bis ein Jahr später Sylvia Müller verstarb. Sie nahmen Kontakt zu Märkten, Logistikzentren und Großhändlern in Magdeburg auf, fanden Unterstützer ihrer nachhaltigen wie auch sozialen Idee der Lebensmittelrettung. Ihren ersten Verteilraum eröffneten sie in Stadtfeld-Ost. Das Modell fand sogleich Anhänger beziehungsweise Abnehmer. Stück für Stück wuchs sowohl das Netzwerk der Märkte wie auch die Zahl der Abholer, weitere Verteilpunkte wurden eröffnet. Aktuell verteilen sie in Sudenburg, in Stadtfeld-Ost und -West sowie in Rothensee.

35 Mitglieder helfen beim Verein mit, fahren Märkte an, sortieren und verteilen die geretteten Waren, zu denen nicht nur Lebensmittel, sondern beispielsweise auch Hygiene- und Haushaltsartikel gehören, die Märkte und Logistikzentren abgeben. Von Obst und Gemüse, über Backwaren bis hin zu Nudeln, Konserven sowie auch Tierfutter reicht das gerettete Sortiment. Selbst Süßwaren zählen dazu.

Dahinter steckt eine Menge Arbeit. Fast täglich sind Annette Böhlmann und ihre Mitstreiter in der Woche unterwegs, um Lebensmittel zu retten, die Ausgaben zu organisieren. Und das alles ehrenamtlich. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Spenden. So geben beispielsweise die Abholer eine Spende in Höhe von 5 Euro pro „Einkauf“. Zu den Kunden gehören Rentner, Alleinerziehende, Studenten, Geflüchtete und Berufstätige mit geringem Einkommen. Jeder, der Waren vor der Mülltonne retten will, kann kommen. Ein Bedürftigkeitsnachweis wird nicht verlangt.

Aktuell sind es etwa 1.200 Kunden pro Monat, die das Angebot des Vereins annehmen. Aus den Abholern speist sich auch die Mitgliederzahl des Vereins. Denn einige wollten nicht nur abholen, sondern auch mithelfen und die Idee unterstützen. Und selbst wenn bei den Lebensmittelrettern mal etwas übrig bleiben sollte, wird nichts verschwendet. So gehen Reste beispielsweise an den Magdeburger Zoo und dienen so noch als Tierfutter.

Vielen Dank für die unermüdliche Arbeit und herzlichen Glückwunsch zum Magdeburger des Jahres: Annette Böhlmann und der Verein „Tischlein deck Mich“.