Gute Nachrichten für Magdeburger Stadtteil Die neue Apothekerin in Nordwest
Die Magdeburger Rosen-Apotheke am Holzweg hat eine neue Betreiberin. Diese leitet bereits zwei weitere Apotheken. Was das für die Kunden bedeutet und was sie sich für den Standort wünscht.
20.08.2025, 06:20
Magdeburg. - Die Rosen-Apotheke am Holzweg in Magdeburg ist im Stadtteil Nordwest ein wichtiger Anlaufpunkt - schließlich haben zahlreiche andere Geschäfte mit der Zeit geschlossen. Nun gab es einen Betreiberinnen-Wechsel.