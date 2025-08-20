weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Gute Nachrichten für Magdeburger Stadtteil: Die neue Apothekerin in Nordwest

Gute Nachrichten für Magdeburger Stadtteil Die neue Apothekerin in Nordwest

Die Magdeburger Rosen-Apotheke am Holzweg hat eine neue Betreiberin. Diese leitet bereits zwei weitere Apotheken. Was das für die Kunden bedeutet und was sie sich für den Standort wünscht.

Von Lena Bellon 20.08.2025, 06:20
Die 42-jährige Beatrice Kositzki hat inzwischen drei Apotheken in Magdeburg. Neu hinzugekommen ist die Rosen-Apotheke in Nordwest.
Die 42-jährige Beatrice Kositzki hat inzwischen drei Apotheken in Magdeburg. Neu hinzugekommen ist die Rosen-Apotheke in Nordwest. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Die Rosen-Apotheke am Holzweg in Magdeburg ist im Stadtteil Nordwest ein wichtiger Anlaufpunkt - schließlich haben zahlreiche andere Geschäfte mit der Zeit geschlossen. Nun gab es einen Betreiberinnen-Wechsel.