Lautlos durch die Luft gleiten - und das schon im jugendlichen Alter: Segelfliegen macht es möglich. Der Magdeburger Flugplatz war Schauplatz für die besten Nachwuchs-Segelflieger des Landes.

Beim Landesjugendvergleichsfliegen der Segelflieger, das in Magdeburg ausgetragen wurde, erreichte Lokalmatador Stefan Heimert Platz drei.

Magdeburg. - Sie brauchen keinen Motor, um zu fliegen. Aber die Thermik muss stimmen. Segelflieger nutzen sie, um geräuschlos durch den Himmel zu gleiten. In Magdeburg hat sich in den zurückliegenden Jahren eine starke Truppe von Nachwuchssegelfliegern gefunden. Sie konnten ihr Können im Vergleichsfliegen mit Startern aus Laucha, Halle-Oppin und Ballenstedt unter Beweis stellen.