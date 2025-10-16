Wenn Autos Straßenbahnen blockieren Diese Strafen drohen: Falschparker bremsen MVB weiter aus
Gravierende Verspätungen gab es im Magdeburger ÖPNV wegen im Gleisbereich der MVB geparkter Autos auch 2024. Ein Überblick über Delikte und Folgen.
16.10.2025, 06:15
Magdeburg. - Ein falsch geparktes Auto kann mehr Chaos anrichten, als man denkt – besonders in der Genthiner Straße in Magdeburg. Die Stadt hat in einer aktuellen Stellungnahme auf Anfrage von AfD-Stadtrat Hagen Kohl nun offengelegt, wie sich die Lage im Jahr 2024 entwickelt hat. Es geht darum, welche Folgen das Falschparken für die MVB hat und was unternommen werden kann.