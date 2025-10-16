Gravierende Verspätungen gab es im Magdeburger ÖPNV wegen im Gleisbereich der MVB geparkter Autos auch 2024. Ein Überblick über Delikte und Folgen.

Wenig Platz ist in der Genthiner Straße in Magdeburg.

Magdeburg. - Ein falsch geparktes Auto kann mehr Chaos anrichten, als man denkt – besonders in der Genthiner Straße in Magdeburg. Die Stadt hat in einer aktuellen Stellungnahme auf Anfrage von AfD-Stadtrat Hagen Kohl nun offengelegt, wie sich die Lage im Jahr 2024 entwickelt hat. Es geht darum, welche Folgen das Falschparken für die MVB hat und was unternommen werden kann.