Dieses Motiv soll in Magdeburg-Neustadt zur Weihnachtszeit leuchten

Auch in Magdeburg-Neustadt soll ein Element der beliebten Lichterwelt aufgestellt werden. Ein Motivvorschlag liegt vor, doch viele Fragen müssen noch geklärt werden.

Magdeburg - Die Pläne für ein eigenes Element, das in der Adventszeit die Magdeburger Neustadt verschönern soll, gibt es schon seit 2021. Ebenso die Entwürfe für zwei Motive, die von der polnischen Firma erstellt wurden, die auch die „große“ Lichterwelt in der Magdeburger Innenstadt verantwortet. Doch darüber hinaus ist bislang noch vieles unklar, wie sich kürzlich in der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) des Stadtteils zeigte.