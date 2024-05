Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Pfingstsonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Pfingstsonntag, 19.5. 2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Hochzeit des Figaro im Magdeburger Opernhaus

Auf dem Spielplan des Opernhauses des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 steht derzeit "Die Hochzeit des Figaro" von Wolfgang Amadeus Mozart. Vorstellungen sind für den 19. Mai um 16 Uhr und für den 25. Mai um 19.30 Uhr geplant.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Der Diener des Grafen, Figaro, will die Dienerin der Gräfin, Susanna, heiraten, hinter der aber auch der Graf selbst her ist. Die Haushälterin Marcellina verbündet sich mit dem Arzt Bartolo, um ihrerseits Figaro zu ehelichen, wobei auch Bartolo noch eine alte Rechnung mit dem umtriebigen Diener offen hat. Der Page Cherubino ist voll jugendlich-erotischem Ungestüm hinter allen Frauen her, seien es Susanna, die Gärtnerstochter Barbarina oder sogar die Gräfin.

Ulla Meinecke im Magdeburger Hundertwasserhaus

Ulla Meinecke seit über dreißig Jahren eine feste Größe in der deutschen Musik -und Kulturlandschaft. In ihren Texten reflektiert sie auf ironische Weise und mit einer ihrer eigenen poetischen Sprache die Mysterien des Alltags und der Liebe. Ihre samtige Stimme, ihre poetische Sprache und nicht zuletzt ihre nachdenklich ironische Sicht auf die alltäglichen Dinge begründen ihren Ruf als Sängerin, Dichterin und Autorin.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Ein Konzert gibt Ulla Meinecke am 19. Mai in Magdeburg. Beginn ist um 15 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a - dem Magdeburger Hundertwasserhaus.

"Geschüttelt und nicht gerührt" - James-Bond-Musik im Magdeburger Gesellschaftshaus

Seit Jahrzehnten streiten sich die Cineasten um den "besten" Bond: Ist es der smarte Sean Connery oder der britisch-humorvolle Roger Moore, der Welt- und Lebemann Pierce Brosnan oder der introvertierte Daniel Craig? Die Kammerphilharmonie forscht am 19.5. ab 16.30 Uhr im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129b nach dem aufregendsten Film, dem schönsten ›Bond-Girl‹ und dem witzigsten Dialog auf musikalische Art. Neben der Filmmusik stehen vor allem britische Komponisten auf dem Programm und natürlich auch der in manchem Leinwandabenteuer aus den Kinoboxen tönende Johann Strauß.

Auf dem Programm stehen Monty Normans James-Bond-Medley, Johann Strauß' Tritsch-Tratsch-Polka, Wein, Weib und Gesang sowie Erinnerung an Covent Garden, Albert Ketelbeys "In einem chinesischen Tempelgarten" und "Wedgwood Blue",

Gilbert and Sullivans Ouvertüre zu "Der Mikado" sowie Edward Elgars "Pomp and Circumstance Nr. 4".

Jelinek-Stück "Wolken.Heim." im Magdeburger Schauspielhaus

"Wolken.Heim." heißt ein Schauspiel von Elfriede Jelinek, dass im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt wird. Aufführungen beginnen am 19. und 26. Mai sowie am 1. Juni um 19.30 Uhr.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Heimat, Boden, Blut, Nation: Zunächst vorsichtig, bald selbstbewusst, zieht ein „Wir“ Wort um Wort ein längst überwunden geglaubtes Gedankengut aus dem Sumpf der Geschichte. Wer ist dieses hundertfach beschworene „Wir“, dieses Deutsche, dieses Nationale? Das „Wir“ verleibt sich Texte von Hölderlin, Hegel, Heidegger, Fichte, Kleist und der RAF ein und kreist im Nachdenken über Identität und Heimat scheinbar zwangsläufig immer wieder um den Ausschluss des Anderen, des Fremden.

Sechs Fabeln von La Fontaine erklingen im Magdeburger Konservatorium

Am Pfingstsonntag, dem 19. Mai, lädt das Konservatorium Georg Philipp Telemann zur Aufführung von „Crossed Arts - Fabeln von Jean de La Fontaine in Bild und Klang“. Die Veranstaltung im Konzertsaal des Konservatoriums beginnt um 17.00 Uhr und entstand in Zusammenarbeit mit dem Conservatoire Arthur Honegger aus Magdeburgs Partnerstadt Le Havre.

Verantwortlich für den Gesang ist das Frauenvokalensemble Ell´H Chorus unter der Leitung von Fabrice Poret. Bereichert wird dieses Programm durch Instrumentalstücke aus den „Bestiarien“ von Jacques Ibert und Arthur Honegger, arrangiert von Jean-Marie Gibellini.

Das Projekt „Crossed Arts: Fabeln in Bild und Noten“ ist Teil des Künstleraustauschs zwischen Le Havre und Magdeburg. In Le Havre findet derzeit der Europa-Monat statt. Im Rahmen der Feierlichkeiten kamen die Verbände Regart, Association „Normande des Amis de la Musique“ (ANAM) und die HO-Galerie aus Magdeburg zusammen. Ihr Ziel war es, plastische und musikalische Werke zu schaffen, die von den Fabeln von La Fontaine inspiriert sind. Warum Fabeln? Weil sie moralisch und dabei gleichzeitig humorvoll sind und sich in das kollektive europäische Gedächtnis eingeprägt haben. Die Künstler haben Gemälde gemalt, welche auf ihre eigene Weise zeigen, was die Fabeln für sie bedeuten.

Dommuseum Ottonianum Magdeburg: Schattenspiel, Kurzführungen und Buttons

Das Dommuseum Ottonianum am Domplatz 15 öffnet am Museumstag bei freiem intritt von 10 bis 17 Uhr seine Türen. Ab 10.00 Uhr kann man etwas zur Museumsfigur Kasimir von Löwenburg erfahren. Außerdem finden im Wechsel Aufführungen des Schattenspiels „Die Editha-Sage von ihrer Wohltätigkeit“ (10.30, 12.00, 14.00 und 16.00 Uhr) und verschiedene Kurzführungen durch das Museum (11.00, 13.00 und 15.00 Uhr) statt. Zusätzlich gibt es während der gesamten Zeit das Angebot, vor Ort Buttons in verschiedenen Motiven des Museums zu gestalten und zu pressen.

Kunstmuseum Magdeburg - Museumstag

Das Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4-6 lädt bei freiem Eintritt zum Museumstag von 10.00 bis 18.00 Uhr ein, das Museum sowie die Sonderausstellung zu entdecken. Mit „unverschämt rebellisch“ zeigt das Museum eine Schau mit Werken der Künstlerinnen Sanja Iveković, Ulrike Rosenbach und Gabriele Stötzer, die sich seit den 1970er Jahren mit dem Thema Feminismus beschäftigen und in ihren Videoarbeiten, Fotografien und Performances gängige Klischees kritisieren.

Zusätzlich wird in der Medienlounge die Videoarbeit „Das sowjetische Hauptquartier“ von Sven Johne präsentiert.

Museum für Naturkunde und Kulturhistorisches Museum Magdeburg

Das Museum für Naturkunde und das Kulturhistorische Museum Otto-von-Guericke-Straße 68-73 eröffnen den Aktionstag um 10.00 Uhr mit einer Begrüßung und dem feierlichen Einzug der Megedeborch in Haus und Hof. Anschließend gibt es bis 18.00 Uhr zahlreiche Programmpunkte und Mitmach-Stationen.

So werden Führungen durch das neu eröffnete „Natureum“ angeboten, bei denen die heimische Flora und Fauna in Freilandbiotopen beobachtet werden kann. Auch eine Druckwerkstatt widmet sich den Tieren des „Natureums“. Außerdem können Tiere unter dem Mikroskop betrachtet oder hauchdünne Turmalinscheiben geschliffen werden, die Zoologische Präparationswerkstatt bietet Einblicke in ihre Arbeit und man kann in einer Kurzführung mehr zum Lebensraum Kiesgrube erfahren.

Auch im Kulturhistorischen Museum sind viele Angebote für Groß und Klein zu erleben, so etwa Kurzführung zu Magdeburg im Mittelalter und während der Reformation, zur Sonderausstellung „Alwines Puppen“ oder zum Magdeburger Recht. Mit der Gemälderestaurierung und der Graphischen Sammlung öffnen an diesem Tag auch Bereiche des Museums, die sonst für den Besucherverkehr verschlossen bleiben.

Als Kreativangebote gibt es über den ganzen Tag eine Spielstation vom Dialog der Generationen, eine Ausmalstation zu bunten Stadtansichten und einen Stand, an dem man Trickschlösser knacken kann. Außerdem werden zahlreiche Vereine und Gruppen mit eigenen Ständen vertreten sein und vielfältige Informationen zu ihrer Arbeit präsentieren.

Ein besonderer Höhepunkt des Tages ist die Eröffnung der Megedeborch zur neuen Spielzeit. In diesem museumspädagogischen Angebot wird das Mittelalter mit seinem Alltag, seinen Gewerken und Traditionen lebendig. Alle Interessierten können die Spielstadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner an diesem Tag kennenlernen und ihr geschäftiges Treiben verfolgen. In diesem Jahr steht die Reformation im Mittelpunkt der Spielhandlungen, deshalb findet sich zur Eröffnung auch Martin Luther persönlich in der Megedeborch ein.

Die Spielstadt, die noch bis zum Herbst ihre Pforten für Schulklassen öffnet, ist ein Kooperationsprojekt mit der AQB gGmbH und dem Jobcenter Magdeburg. Zusätzliche Unterstützung erhält das Projekt seit vielen Jahren von zahlreichen Einzelpersonen und Partnern wie der Magdeburger Mühlenwerke GmbH und dem Quarternio Verlag Luzern. Für das Historische Spiel erhielt die Megedeborch jüngst den Sonderpreis der „Straße der Romanik“.

Technikmuseum Magdeburg am Museumstag

Das Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 ist am Internationalen Museumstag von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Ganztägig sind die historischen Maschinen im Betrieb zu bestaunen. Dazu gehört unter anderem eine Dampfmaschine der Firma Buckau-Wolf aus Magdeburg von 1862. Familiengeeignete Kurzführungen finden um 10.30, 11.30 und 16 Uhr statt. Der über 100 Jahre alte Hallenkran ist um 13, 14, 15 und 16 Uhr im Vorführbetrieb. Dieser Kran ist ein technisches Meisterwerk, denn er kann als einziger Hallenkran Europas um die Kurve fahren. Er wird ausschließlich zu besonderen Anlässen vorgeführt.

Der Förderverein des Technikmuseums erweckt während des gesamten Aktionstages historische Maschinen mittels Virtual Reality zum Leben. Für Kids und Teens bietet der Förderverein ein Suchspiel an. Hier kann das Museum ganztägig spielerisch erkundet werden. Getränke und Speisen werden dank des AllesRetter-Magdeburg und der Bodensteiner Brauerei auch vor Ort angeboten.

21. Spectaculum Magdeburgense und 13. Magdeburger Festungstage

Vom Mittelalter bis zur Kaiserzeit – zu Pfingsten öffnen sich die Tore zum 21. Spectaculum Magdeburgense und zu den 13. Magdeburger Festungstagen und laden vom 17. bis 20. Mai 2024 zu einer fantastischen Reise in alte Zeiten und ferne Welten ein. Im Glacis-Park lassen Ritterkampf und Spielmannskunst, Akrobatik und Zauberei, Gaukelei und Feuerspiel, die weitläufigen Lager der Ritter und Wikinger sowie ein buntes Markttreiben mit historischen Handels- und Handwerksständen die Gäste in die Welt des Mittelalters eintauchen.

Auch interessant: Ritter, Gaukler und Handwerker erobern Magdeburg

Tickets sind im Vorverkauf und an der Tageskasse erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern, Erziehungsberechtigten.

Stadtfest Magdeburg im Viertel um den Alten Markt

Das Stadtfest Magdeburg erwartet die Besucher mit einem atemberaubenden Programm. Vom 17.05. ab 14 Uhr bis zum 20.05.2024 wird die Magdeburger Innenstadt zum Schauplatz eines Events. Von der Hauptbühne über den irischen Bereich im „Ratsgarten“ bis zu verschiedenen Bühnenstandorten wie der Ecke Hartstraße und der ehemaligen McDonald’s-Ecke erstreckt sich das Festgelände vom Alten Markt bis zur Ernst-Reuter-Allee. Erleben Sie eine Vielzahl an Fahrgeschäften, Schaustellern und kulinarischen Genüssen.

Ein absolutes Highlight ist „Projekt X“, ein einzigartiges Fahrgeschäft, das erstmalig in Magdeburg erlebt werden kann. Am 19.5. gibt es auf der Hauptbühne ab 12 Uhr Linedance. Um 12.45 Uhr übernimmt Marco Lessentien mit deutschem Schlagerpop. 13.45 und 14.40 Uhr kommen "Unbeschwert" auf die Bühne. Ab 16.10 Uhr spielt Janika Roloff und ab 17.45 Uhr Daphne und die Frudis. Für 20 und 22.20 Uhr ist die Covershow von "Alex im Westerland" angesagt, und ab 23.20 Uhr ist Marco Lessentin als DJ am Start.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Spielplatz Musik: hören" um 16 Uhr im Opernhaus und um 19.30 Uhr für "Grand Tour" im Kunstmuseum. Gegebenenfalls gibt es noch Restkarten an der Tages- oder Abendkasse.