Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen, Events und Tipps für die Freizeit am Pfingstmontag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Pfingstmontag, dem 20. Mai 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Orgel, Trompete und Posaune im Magdeburger Dom

Auch in diesem Jahr findet in Magdeburg die Reihe "Orgelpunkt im Magdeburger Dom statt. Sonntags um 16 Uhr - am Pfingstwochenende am Montag - beginnen die Konzerte jeweils. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Am 20. Mai steht in Konzert für Orgel, Trompete und Posaune auf dem Programm. Mitwirkend sind Matthias Mück, Marie Therese Finkler sowie weitere fünf Bläser und Pauken.

Fidelio im Magdeburger Opernhaus

Die einzige Oper Ludwig van Beethovens schöpft politisch aus der Tradition der Revolutions- und Schreckensoper sowie musikalisch aus Oratorium und Sinfonie. Um das Prinzip Hoffnung, Gefangenschaft und Beethovens Ideal der partnerschaftlichen Liebe kreisend, handelt die Oper von Leonore, die, als Mann verkleidet und unter dem Namen Fidelio, ins Staatsgefängnis zu ihrem Ehemann Florestan gelangt.

Der musiktheatralische Ausnahmefall trägt Friedrich Schillers Forderung nach der „Schaubühne als einer moralischen Anstalt“ konsequent Rechnung: Das Gewissen der Figuren drängt sie zu Entscheidungen und die Musik moduliert immer wieder nach C-Dur, sobald die Hoffnung überwiegt.

Unter der Regie von Ilaria Lanzino, der Gewinnerin des Europäischen Opernregie-Preises 2020, rückt der Körper als vielseitiges Ausdrucksmittel ins Zentrum der Inszenierung, was radikalen und sinnlichen Körpereinsatz verspricht. Vor dem Hintergrund einer Handlung, in der der weibliche Körper versteckt werden muss, um ein Ziel zu erreichen, gewinnt dieser Ansatz deutlich an Brisanz.

Vorstellungen sind für den 20. Mai um 18 Uhr und den 2. Juni um 16 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 geplant. Jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn gibt es im Café Rossini des Opernhauses eine Einführung.

"Meandering Demons" im Forum Gestaltung

Das neueste Projekt des Saxofonisten Peter Van Huffel ist ein bassloses Quartett, das die Grenze zwischen Komposition und Improvisation verwischt. Mit Peter am Baritonsaxofon und Elektronik, der kanadischen Trompeterin Lina Allemano, dem griechischen Pianisten und Elektronikkünstler Antonis Anissegos und dem deutschen Schlagzeuger Joe Herstenstein bietet Callistomit ihrem Debütalbum "Meandering Demons" einen einzigartigen und tiefgreifenden Ansatz für den modernen Jazz.

Ein Konzert findet am 20. Mai in Magdeburg statt. Beginn ist um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10.

21. Spectaculum Magdeburgense und 13. Magdeburger Festungstage

Vom Mittelalter bis zur Kaiserzeit – zu Pfingsten öffnen sich die Tore zum 21. Spectaculum Magdeburgense und zu den 13. Magdeburger Festungstagen und laden vom 17. bis 20. Mai 2024 zu einer fantastischen Reise in alte Zeiten und ferne Welten ein. Im Glacis-Park lassen Ritterkampf und Spielmannskunst, Akrobatik und Zauberei, Gaukelei und Feuerspiel, die weitläufigen Lager der Ritter und Wikinger sowie ein buntes Markttreiben mit historischen Handels- und Handwerksständen die Gäste in die Welt des Mittelalters eintauchen.

Tickets sind im Vorverkauf und an der Tageskasse erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern, Erziehungsberechtigten.

Stadtfest Magdeburg im Viertel um den Alten Markt

Das Stadtfest Magdeburg erwartet die Besucher mit einem atemberaubenden Programm. Vom 17.05. ab 14 Uhr bis zum 20.05.2024 wird die Magdeburger Innenstadt zum Schauplatz eines Events. Von der Hauptbühne über den irischen Bereich im „Ratsgarten“ bis zu verschiedenen Bühnenstandorten wie der Ecke Hartstraße und der ehemaligen McDonald’s-Ecke erstreckt sich das Festgelände vom Alten Markt bis zur Ernst-Reuter-Allee. Erleben Sie eine Vielzahl an Fahrgeschäften, Schaustellern und kulinarischen Genüssen.

Ein absolutes Highlight ist „Projekt X“, ein einzigartiges Fahrgeschäft, das erstmalig in Magdeburg erlebt werden kann. Am 20.5. spielen auf der Hauptbühne ab 12 Uhr Antje Klann, um 15.30 und 17.15 Uhr M1 - Music One sowie um 16.30 Uhr Miguel Gaspar.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.