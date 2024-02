Im Geschwister-Scholl-Park in Magdeburg soll ein Denkzeichen an die Widerstandskämpfer erinnern. Gerät das Projekt nach harter Kritik am Verfahren nun ins Stocken?

Magdeburg. - Vier Stelen, die in vergrößerter Form Typenhebel einer Schreibmaschine darstellen. Mit Köpfen, auf denen spiegelverkehrt die Lettern NEIN stehen. „Widerstand der Anschläge“ heißt der Entwurf, der den ersten Preis des Jurywettbewerbs gewonnen hat. Ein Wettbewerb für ein Denkzeichen, das an die Geschwister Scholl erinnern und im gleichnamigen Park aufgestellt werden soll. Im Kulturausschuss stellte Oliver Störmer, Mitglied der Berliner Künstlergruppe P.T., die das Denkzeichen entworfen hat, das Projekt vor. Was als Präsentation begann, entwickelte sich zu einer Debatte um mögliche Verfahrensfehler der Verwaltung. Und hinterließ einen überraschten Künstler.

Lesen Sie auch:Magdeburger Streit um das Geschwister-Scholl-Denkmal

Typenhebel als Stelen

Als Oliver Störmer den Typenhebelapparat und das Modell durch die Reihen gehen ließ, wurde ein Entwurf plötzlich lebendig. Es war nicht irgendein Typenhebelapparat. Sondern einer aus der berühmten Schreibmaschine Remington Portable aus dem Jahr 1928. Mit eben jener hatten die Mitglieder der „Weißen Rose“, zu denen die Geschwister Scholl zählten, ihre Flugblätter geschrieben. Die Künstlergruppe wollte so den Bogen in die Zeit schlagen. Und mit den Typenhebeln die alte Schreibmaschine für junge Menschen lebendig werden lassen. Dass bei näherer Betrachtung des Denkzeichens das Wort „NEIN“ in großen Lettern zu erkennen ist, habe auch einen Hintergrund. „Mit einem ,Nein’ fing alles an, auch der Widerstand der Weißen Rose“, erklärte der Künstler.

Seine Worte kamen an bei den Ausschussmitgliedern. Fast jeder in der Runde lobte den Siegerentwurf, für den sich die Fachjury entschieden hatte. Jene Jury, die der Stadtrat per Beschluss selbst initiiert hatte. Die aber neben einem Sieger auch einen Zweit- und Drittplatzierten küren sollte. Das letzte Wort sollte dennoch dem Stadtrat obliegen. Doch die Verwaltung schlägt dem Stadtrat nicht alle drei Entwürfe vor, sondern das Gewinnerprojekt. Ein Verfahren, das so nicht richtig sei, wie Carola Schumann (Fraktion FDP/Tierschutzpartei) auffiel. Sie wollte auch die anderen beiden Entwürfe präsentiert bekommen. Eine Idee, die den Diskussionsstein richtig ins Rollen brachte.

Ein Modell zeigt die Typenhebel, die als Denkzeichen im Geschwister-Scholl-Park aufgestellt werden könnten. Foto: Sabine Lindenau

Die Vorstellung des Siegerentwurfs sei keine Idee der Verwaltung gewesen, wie Torsten Wiegel, Fachbereichsleiter Kunst und Kultur, betonte. Die Künstlergruppe wollte ihr Projekt vorstellen. Und, so Wiegel: Die persönliche Präsentation sei auch nicht Teil des Wettbewerbs. Dass die Verwaltung den Siegerentwurf zum Beschluss vorschlug, habe sich aus der Logik des Verfahrens heraus ergeben. Der Stadtrat könnte sich dennoch für den Zweit- oder Drittplatzierten entscheiden. Worte, die einige ihm nicht wirklich abkauften.

Streit um Verfahrensfehler

„Ich hätte damit leben können, dass wir das heute entscheiden. Aber wenn wir das anders beschlossen haben, müssen wir uns an den Beschluss halten“, argumentierte Steffi Meyer (SPD-Fraktion). „Wenn von vornherein gesagt wird, der Erste wird’s, stimmt der Beschluss nicht“, pflichtete Carola Schumann bei. Julia Mayer-Buch (Grüne/Future!) interpretierte das Vorgehen der Verwaltung anders, wollte eine Abstimmung. „Der Zeitgeist verlangt doch ein bisschen danach, dass wir eine Message senden“, gab sie mit Blick auf aktuelle Demokratie-Demonstrationen zu bedenken.

Doch die Mehrheit sprach sich dafür aus, auch die beiden anderen Platzierten einzuladen. Über die Drucksache wurde gar nicht abgestimmt. Der wettbewerbserfahrene Künstler gab den Ausschussmitgliedern mit auf den Weg, dass der Wettbewerb dann in ein moderiertes Verfahren münden würde. Die drei Entwürfe müssten zu gleichen Bedingungen vorgestellt werden.

Wie Kulturausschussvorsitzender Oliver Müller der Volksstimme am Dienstag bestätigte, seien Einladungen an die anderen beiden Platzierten verschickt worden. Sie sollen ihre Projekte in der nächsten Sitzung präsentieren. So sie denn wollen. Wie Störmer meinte, dürften sie überrascht sein. Er kenne die Kollegen, sie hätten die Schreiben nach der Juryentscheidung als Absage verstanden. Ob sie kommen werden, ist also unklar.