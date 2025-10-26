Jetzt Live:
Chorleiter hebt ab Bildergalerie: Mut kennt kein Alter: 70-Jähriger wagt einen Fallschirmsprung über Magdeburg aus 4.000 Meter
Ein Gutschein, ein Traum und ein Sprung ins Abenteuer: Peter Schmidt aus Erxleben lässt sich nicht aufhalten. Über Magdeburg erfüllt sich der 70-jährige Chorleiter einen langgehegten Wunsch – und erlebt ein Gefühl, das ihn so schnell nicht loslässt.
26.10.2025, 14:00
Erxleben/Magdeburg - „Über den Wolken muss das Leben wohl grenzenlos sein …“ – Die berühmten Zeilen von Reinhard Mey kommen einem in den Sinn, als Peter Schmidt aus Erxleben am Flugplatz Magdeburg in der Otto-Lilienthal-Straße in den Himmel schaut.