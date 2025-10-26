Chorleiter hebt ab Bildergalerie: Mut kennt kein Alter: 70-Jähriger wagt einen Fallschirmsprung über Magdeburg aus 4.000 Meter

Ein Gutschein, ein Traum und ein Sprung ins Abenteuer: Peter Schmidt aus Erxleben lässt sich nicht aufhalten. Über Magdeburg erfüllt sich der 70-jährige Chorleiter einen langgehegten Wunsch – und erlebt ein Gefühl, das ihn so schnell nicht loslässt.