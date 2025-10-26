Nach Anschlag auf Magdeburgs Weihnachtsmarkt Kritik an Zufahrtsschutz in Magdeburg: So sichern andere Städte ihren Weihnachtsmarkt

Die Stadt Magdeburg rüstet beim Zufahrtsschutz für den Weihnachtsmarkt aus, investiert dafür rund eine viertel Million Euro. Wie handhaben es andere Städte?