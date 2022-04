Video: Durch die Dunkelheit - Magdeburgs Nacht am Hasselbachplatz

Der Hasselbachplatz in Magdeburg ist zentraler Punkt für das Nachtleben der Stadt. Ob Barkeeper, Taxi- oder Busfahrer: Sie arbeiten, wenn andere ihren Feierabend genießen.

Arbeiten, wenn andere Feiern - Einblick in Magdeburger Nachtleben-Berufe.

Magdeburg - Momentan ist es noch ruhig am Hasselbachplatz. Die Sonne ist gerade untergegangen und die Straßenlaternen werfen einen gelblichen Glanz auf den feuchten Asphalt. Es hat einige Tage lang genieselt und nun ist der Steinboden in der Innenstadt in einen nass-erdigen Geruch gehüllt.