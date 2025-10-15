Technikmuseum Magdeburg rettet Rarität Echte Seltenheit: Was diese 110 Jahre alte Maschine so besonders macht
Ein neues Stück Magdeburger Geschichte ist in das Technikmuseum gezogen: Eine Drehmaschine von 1915. Diese stand zuvor bei einem Werkzeugmaschinenhersteller, der nun seinen Standort in der Landeshauptstadt schließt.
Magdeburg. - Eigentlich nimmt das Technikmuseum keine Drehmaschinen mehr an. Zu viele stehen schon in der Ausstellung und im Depot. Für ein besonderes historisches Schätzchen hat der Sammlungsleiter Christian Marlow jetzt eine Ausnahme gemacht.