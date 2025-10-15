Ein neues Stück Magdeburger Geschichte ist in das Technikmuseum gezogen: Eine Drehmaschine von 1915. Diese stand zuvor bei einem Werkzeugmaschinenhersteller, der nun seinen Standort in der Landeshauptstadt schließt.

Echte Seltenheit: Was diese 110 Jahre alte Maschine so besonders macht

Eine historische Drehmaschine von 1915 hat den Standort gewechselt. Diese stand zuvor beim Werkzeugmaschinenhersteller Emco in Magdeburg. Geschäftsführer Harald Herzog (links) und zwei Kollegen übergaben diese an das Technikmuseum.

Magdeburg. - Eigentlich nimmt das Technikmuseum keine Drehmaschinen mehr an. Zu viele stehen schon in der Ausstellung und im Depot. Für ein besonderes historisches Schätzchen hat der Sammlungsleiter Christian Marlow jetzt eine Ausnahme gemacht.