Magdeburg - Eine alte Schultasche, Ausweise, das „Backwunder“, Brettspiele und Eisbecher sind nur eine kleine Auswahl an Dingen, die den Weg in das temporäre DDR-Museum von Wohnen und Pflegen (Wup) im Haus Olvenstedt gefunden haben. Ein Schild mit der Aufschrift „Zeitreise in die DDR“ weist Bewohnern, Mitarbeitern und Besuchern den Weg in ein Zimmer voller Nostalgie. Zehn Mitarbeiterinnen der Pflegeeinrichtung an der Johannes-Göderitz-Straße haben fünf Wochen lang Gegenstände, Fotos, Lieder und alte Dokumente zusammengetragen, die noch aus der DDR stammen.

Anlass sei der 1. Mai gewesen, wie Einrichtungsleiterin Nancy Richter erklärt: „Wir haben gleich eine ganze DDR-Woche für die Bewohner veranlasst.“ Die Küche der Einrichtung habe die Woche mit typischen Gerichten begleitet.

Zum Thema „Schule“ wurden einige Bücher und Taschen gesammelt. Foto: Lena Bellon

Soljanka und Broilerschenkel

„Bei den Bewohnern weckt das so viele Erinnerungen. Sie erzählen viele Geschichten zu den Gegenständen, die sie hier sehen können“, erzählt Mitarbeiterin Karina Zeidler. Zusammen mit ihren Kolleginnen hat sie im gesamten Bekanntenkreis nach alten Rezepten und Gegenständen gefragt. Auf dem Speiseplan standen im Rahmen der Aktionswoche beispielsweise Soljanka, Eisbecher, Broilerschenkel oder Milchreis mit Apfelmus. „Ich habe die Zeit nur kurz miterlebt. Für die Speisen habe ich online recherchiert und Kollegen gefragt, die etwas älter sind“, erzählt Sebastian Schirrmeister, Küchenleiter bei der Pflegeeinrichtung.

Es finden sich auch einige Geräte aus dem Haushalt im kleinen Museum. Foto: Lena Bellon

Auch Fotos aus dem DDR-Museum in Thale hängen an den Wänden des Raums und alte Lieder werden abgespielt. Unterteilt ist das Museum in verschiedene Kategorien: Schule, Haushalt, Camping, Freizeit, Dokumente oder Spielzeuge beispielsweise. Auch ein „Westpaket“ ist Teil des Museums. Darin befindet sich Prinzenrolle, Nivea-Creme oder Zigarettenpackungen. Die Mitarbeiterinnen der Einrichtung schwelgen selbst immer wieder in Erinnerung, wenn sie sich die Tische ansehen: „Das hast du aufgehoben?“ oder „die Schultasche hatte ich auch“, rufen sie sich zu.