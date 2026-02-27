Frauen in Not Ein Hammer für die Sicherheit: Kunstauktion unterstützt Frauenschutzhaus in Magdeburg
Wenn Sicherheit Geld kostet, wird Hilfe zur Rechenaufgabe. Die Charity-Auktion „Kunst für Schutz“ am 7. März in Magdeburg will das ändern: Kunst ersteigern, Schutz finanzieren – und Frauen in Not den entscheidenden Schritt erleichtern.
Magdeburg. - Wenn Frauen in Magdeburg in ein Frauenhaus flüchten müssen, steht am Anfang eines ohnehin erschütternden Weges oft eine zusätzliche Hürde: Geld. Rund 16 Euro pro Tag zahlen Betroffene im Durchschnitt selbst, für Kinder kommen etwa zehn Euro hinzu. Für Frauen, die in einer akuten Gefahrenlage stehen, kann dieser Eigenanteil zu einer weiteren Belastung werden – und im schlimmsten Fall dazu führen, dass sie aus finanziellen Gründen zögern, Hilfe zu suchen.