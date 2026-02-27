Wenn Sicherheit Geld kostet, wird Hilfe zur Rechenaufgabe. Die Charity-Auktion „Kunst für Schutz“ am 7. März in Magdeburg will das ändern: Kunst ersteigern, Schutz finanzieren – und Frauen in Not den entscheidenden Schritt erleichtern.

Ein Abend für den guten Zweck: Im Basta (Halberstädter Straße) findet am 7. März 2026 eine Spendenaktion zugunsten des Frauenschutzhauses in Magdeburg statt. Bereits 2025 organisierten unter anderem Sally Bo Hattar, Gina Mund (hinten), Rhianna Tsursch und Christoph Ackermann die Aktion.

Magdeburg. - Wenn Frauen in Magdeburg in ein Frauenhaus flüchten müssen, steht am Anfang eines ohnehin erschütternden Weges oft eine zusätzliche Hürde: Geld. Rund 16 Euro pro Tag zahlen Betroffene im Durchschnitt selbst, für Kinder kommen etwa zehn Euro hinzu. Für Frauen, die in einer akuten Gefahrenlage stehen, kann dieser Eigenanteil zu einer weiteren Belastung werden – und im schlimmsten Fall dazu führen, dass sie aus finanziellen Gründen zögern, Hilfe zu suchen.