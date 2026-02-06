weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  4. Termine von Januar bis Dezember: Ein Jahr voller Feste und Veranstaltungen - das erwartet Magdeburg 2026

Magdeburg hat 2026 im Kulturbereich einiges an Veranstaltungen zu bieten. Damit Sie den Überblick behalten, hat die Volksstimme die größten Events in einem Terminkalender zusammengefasst.

Von Johanna Flint 06.02.2026, 07:15
Im neuen Jahr erwarten Magdeburg eine Vielzahl an Veranstaltungen und Festen.
Im neuen Jahr erwarten Magdeburg eine Vielzahl an Veranstaltungen und Festen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Magdeburg. - Ein neues Jahr steht an und das ist in Magdeburg vollgepackt mit großen Festen, Partys, Messen und vielem mehr. Hier finden Sie einen Überblick darüber, welche Veranstaltungen die Landeshauptstadt 2026 erwartet. Tickets für viele dieser Veranstaltungen gibt es übrigens hier.