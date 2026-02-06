Magdeburg hat 2026 im Kulturbereich einiges an Veranstaltungen zu bieten. Damit Sie den Überblick behalten, hat die Volksstimme die größten Events in einem Terminkalender zusammengefasst.

Ein Jahr voller Feste und Veranstaltungen - das erwartet Magdeburg 2026

Im neuen Jahr erwarten Magdeburg eine Vielzahl an Veranstaltungen und Festen.

Magdeburg. - Ein neues Jahr steht an und das ist in Magdeburg vollgepackt mit großen Festen, Partys, Messen und vielem mehr. Hier finden Sie einen Überblick darüber, welche Veranstaltungen die Landeshauptstadt 2026 erwartet. Tickets für viele dieser Veranstaltungen gibt es übrigens hier.